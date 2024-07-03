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"Нафтогаз" за первое полугодие увеличил добычу газа на 8%, - Чернышев

Среда 03 июля 2024 11:53
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"Нафтогаз" за первое полугодие увеличил добычу газа на 8%, - Чернышев Фото: "Нафтогаз" за первое полугодие увеличил добычу газа на 8% (naftogaz.com)
Автор: Александр Мороз

За шесть месяцев 2024 года компании группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" – уже добыли 7,3 млрд куб. м товарного газа. Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"На текущий момент показатели добычи газа превышают операционный план почти на 2%. Такого результата нам удалось достичь благодаря запуску 41 скважины, что на одну больше, чем планировалось. Из них 14 - высокодебитные, дают более 100 тысяч кубометров газа в сутки", - отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

По его словам, специалисты также постоянно анализируют старые буровые скважины, которые можно вернуть в эксплуатацию путем новых технических решений.

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Нафтогаз Украины
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