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"Нафтогаз" передаст Харькову энергетическую установку, которая будет производить электричество

Пятница 07 июня 2024 10:12
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"Нафтогаз" передаст Харькову энергетическую установку, которая будет производить электричество Фото: "Нефтегаз" передаст Харькову газопоршневую энергетическую установку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Группа "Нефтегаз" передаст Харькову газопоршневую энергетическую установку, которая будет производить электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя группы "Нафтогаз" Алексея Чернышова.

"Поговорил с мэром Харькова Игорем Тереховым о потребностях города по энергоснабжению", - отметил Чернышов.

По его словам, по запросу мэра Харькова, группа "Нафтогаз" передаст городу газопоршневую энергетическую установку, которая будет производить тепло- и электроэнергию в условиях отсутствия централизованной подачи энергоресурсов.

"Это – одна из маневровых установок, система которых уже разворачивается в Харькове после мощных обстрелов объектов критической инфраструктуры. Готовимся к следующей зиме вместе", - добавил глава "Нафтогаза".

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Нафтогаз Украины
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