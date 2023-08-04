В "Нафтогаз Ойл Трейдинг" назвали действия АРМА по АЗС GLUSCO неправомерными

Также в компании заявили, что готовят обращение в Кабинет министров по поводу незаконности расторжения агентством договоров управления активами.

По словам директора "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Владимира Бычкова, общество считает заключенные договоры управления имуществом GLUSCO действующими и будет выполнять их до момента решения спорных вопросов.

"Мы работаем на достижение двух целей: энергетическая устойчивость Украины и безопасность и комфорт потребителей. Сеть АЗС стабильно работает и будет работать ради страны и людей. А какие-либо неправомерные действия несут вред национальной безопасности Украины", - отметил Бычков.

Напомним, в мае 2022 года по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора суд арестовал сеть АЗС GLUSCO и передал в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

АРМА по согласованию Кабинетом министров определило ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" управляющим арестованных активов GLUSCO.

"Нефтегаз Ойл Трейдинг" возобновил коммерческую деятельность арестованных активов в пользу государства, а также вывел сеть АЗС на стабильную работу во время массовых отключений электроэнергии в результате атак России энергетических объектов Украины.