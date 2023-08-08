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"Нефтегаз Ойл Трейдинг" направила АРМА свою позицию по управлению АЗС Glusco

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Вторник 08 августа 2023 10:47
"Нефтегаз Ойл Трейдинг" направила АРМА свою позицию по управлению АЗС Glusco Фото: "Нефтегаз Ойл Трейдинг" направила свою позицию по управлению АЗС Glusco АРМА (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

"Нефтегаз Ойл Трейдинг" считает действия АРМА по прекращению договоров управления сетью АЗС Glusco неправомерными и направила свою позицию агентству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании в Facebook.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг настаивает, что "прекращение договоров" произошло с многочисленными юридическими нарушениями; проверка проводилась ненадлежащим образом; действия АРМА сейчас ставят под угрозу сохранение вещественных доказательств в уголовном производстве против Медведчука; действия АРМА могут привести к значительным штрафным санкциям" компании.

Учитывая это, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" просит АРМА:

  • действовать на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины;
  • отменить/отозвать письма об одностороннем отказе от договоров управления активами (имуществом);
  • предоставить возможность ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" предоставить обоснованные письменные объяснения и подтверждающие их документы на основании выводов по результатам контроля в форме камеральной проверки;
  • сообщить о дате и месте заседания соответствующего органа Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, который будет рассматривать предоставленные объяснения и документы ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", и обеспечить возможность участия представителей нашего предприятия в этом заседании.
  • привлечь к участию в заседании соответствующего органа Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, представителей Министерства энергетики Украины, Офиса генерального прокурора, ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

"Нефтегаз Ойл Трейдинг продолжает считать заключенные договоры управления имуществом Glusco действующими и будет выполнять их до момента решения спорных вопросов.

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Нафтогаз Украины АРМА
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