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"Нафтогаз Ойл Трейдинг" инвестировал более 25,7 млн грн в арестованные активы сети АЗС Glusco

Фото: "Нафтогаз Ойл Трейдинг" инвестировал более 25,7 млн грн в арестованные активы сети АЗС Glusco (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", входящий в группу "Нафтогаз Украины", инвестировало более 25,7 млн грн в арестованные активы сети автозаправочных станций Glusco, ранее принадлежавших Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании.

Отмечается, что на момент передачи активов предприятий группы "Глуско Украина" компании "Нафтогаз Ойл Трейдинг", подавляющая часть имущества находилась в неудовлетворительном состоянии. Оно не эксплуатировалось, работники не получали заработную плату, а также не производились платежи в бюджет.

Также компания отмечает, что управляющий в начале такого процесса должен понести значительные затраты на ремонт, техническое обслуживание, ребрендинг, закупку товаров, рекламу и т.д. Такие расходы возмещаются за счет полученных доходов.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" максимально быстро возобновил работу арестованных активов для удовлетворения потребностей рынка горючего и потребителей, инвестировав более 25,7 млн грн (полный объем инвестиций превышает сумму в 25,7 млн грн). Это нормальная ситуация при возобновлении эксплуатации сети сервисных и торговых объектов", - говорится в сообщении.

Компания в полном объеме выполнила все меры по обеспечению сохранности активов, восстановлению их коммерческой эксплуатации и ожидает, что в ближайший период начнет получать доходы, за счет которых должны быть компенсированы расходы начального периода управления.

Из-за этого в "Нафтогаз Ойл Трейдинг" считают утверждение АРМА о том, что расходы на управление АЗС "Глуско" в 12 раз превысили доходы, манипулятивные и противоречащие законам ведения бизнеса и здравому смыслу.

"Ведь восстановление работы сети АЗС потребовало значительных инвестиций в короткое время, а возврат вложенных средств происходит планомерно, в соответствии с темпами развития сети и увеличения доходов и не может произойти в течение месяца или даже полгода", - подчеркнули в компании.

Напомним, в мае 2022 года правительство приняло предложение АРМА о передаче в управление по особой процедуре ряда арестованных активов сети АЗС "Глуско", в частности, более 200 автозаправочных комплексов и объектов недвижимости.

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Нафтогаз УкраиныАЗС