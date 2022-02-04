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"Нафтогаз" почав імпорт газу: скільки планує закупити в лютому

Автор: Юрій Дощатов

НАК "Нафтогаз України" в лютому 2022 року почав імпорт газу. Планується закупити близько 300 млн кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка на брифінгу.

"Так, почав (імпорт, - ред.). Мова йде про близько 300 млн кубометрів на лютий. За напрямками - це Угорщина, Словаччина та Польща", - сказав Галущенко, відповідаючи на питання РБК-Україна про те, чи почала НАК імпорт газу і в якому обсязі.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що "Нафтогаз" в лютому і березні планує імпортувати по 300 млн кубометрів щомісяця. Однак 300 млн кубометрів на місяць - досить мало. У пікові періоди таким обсягом можна покрити лише півтора дня споживання. Генеральний директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський вважає, що всього потрібно закупити 2 млрд кубометрів.

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Імпорт газу