RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Нафтогаз" с сентября планирует начать закупку газа в ЕС

Фото: "Нафтогаз" планирует начать закупку газа у ЕС (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Карина Левицкая

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует начать закупку газа в ЕС за средства кредита ЕБРР. Первые закупки могут состояться уже в сентябре этого года.

Об этом РБК-Украина сообщили источники на рынке.

По данным источников, закупки будут оформляться на таможенный склад. При этом газ будет оплачен и закачан в подземные хранилища Украины.

Однако НДС за товар "Нафтогаз" платить не будет до момента растаможки. Пока товар будет находиться в режиме таможенного склада, пользоваться им НАК не сможет. 

Объем газа, который планируется закупить, пока неизвестен, однако известно, что сумма кредита ЕБРР составляет 200 млн евро. Учитывая, что цена газа с начала лета поднялась до около 450 долларов, объем закупки может быть до 450 млн кубометров. 

Однако объем закупки может быть и больше, учитывая то, что у "Нафтогаза" есть средства, кроме кредита. По информации источников, закупка может составить до 600 млн кубометров

Кроме того, пока товар не будет растаможен, операция не будет считаться импортом. Таким образом, НАК намерен сделать запас газа, который в случае необходимости, оперативно может быть растаможен и использован.

Заметим, что хранить газ в режиме таможенного склада можно до 3 лет.

Подготовка к отопительному сезону в Украине.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев недавно заявил, что "Нафтогаз" активно готовится к прохождению отопительного сезона.

Отметим, что еще в декабре этого года Чернышев сообщал, что НАК "Нефтегаз Украины" не планирует импортировать газ. Однако тогда же он отметил, что если все же возникнет такая потребность, то НАК найдет на это необходимые средства.

Детальнее об этом, можно узнать в интервью, которое дал глава правления "Нафтогаз" РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныОтопительный сезонГаз