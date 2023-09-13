"Нафтогаз" и местные власти Полтавской области сформируют дорожную карту для подписания соглашения на поставку газа

Группа "Нефтегаз" и местные власти Полтавской области в приоритетном порядке решают вопрос о дальнейшей судьбе долгов Кременчугской ТЭЦ перед Нафтогазом Трейдинг для бесперебойного обеспечения общины газом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена правления, директора по корпоративным и регуляторным отношениям группы "Нафтогаз" Ивана Лукерю в Facebook.
Стороны договорились как можно быстрее наработать и подписать дорожную карту, выполнение которой позволит обеспечить поставку газа предприятию Полтаватеплоэнерго на условиях ПСО.
Группа "Нафтогаз" приветствует процесс понимания, который удалось достичь, и готова как можно быстрее урегулировать этот вопрос.
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