RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Нафтогаз" хочет ежегодно увеличивать добычу газа на 0,5-3 млрд куб. м

Фото: "Нефтегаз" хочет ежегодно увеличивать добычу газа на 0,5-3 млрд куб. м (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

У Государственного "Нафтогаза" есть два плана по увеличению собственной добычи газа ежегодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева.

"Если говорить о жизни в период войны, то целью группы "Нефтегаз" является обеспечение устойчивой поставки энергии и добычи, которая покрывает потребление. Это в идеале. Обеспечение объемов для отопительного сезона разных видов энергии без нагрузки на бюджет", - сказал он.

Чернышев также отметил, что у "Нафтогаза" есть пессимистический и оптимистичный планы по увеличению газодобычи.

По пессимистическому плану "Нафтогаз" будет рассчитывать на свои инвестиционные возможности, которые позволят увеличивать добычу газа ежегодно примерно на 0,5-1 миллиард кубометров.

В то же время, по оптимистическому плану благодаря успешным реформам, рынку энергии, иностранным партнерам, доступности капитала и кредитования компания сможет увеличивать добычу на 1-3 млрд куб. м каждый год.

Напомним, в 2023 году группа "Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа на 8% по сравнению с 2022 годом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины