"Нафтогаз" хочет модернизировать газодобычу в Украине благодаря опыту США

В нем отмечается, что Украина может стать энергонезависимой страной через 6 лет, если будет инвестировать 20 миллиардов долларов в добычу нефти и газа, инфраструктуру трубопроводов и нефтепереработку.

"Лидером является крупнейшая компания Украины, государственная компания "Нафтогаз", которая насчитывает более 50 тыс. человек и обеспечивает более 10% налоговых поступлений страны. Компанию уже давно тормозят сравнительно грубые технологии разработки природного газа, вдохновленные россией. Но ее генеральный директор Алексей Чернышев, кажется, намерена модернизировать методы разработки природного газа в Украине, прежде всего привлекая зарубежный опыт из США", - говорится в статье.

В апреле Чернышев прибыл в Вашингтон, чтобы пообщаться с представителями американских нефтяных гигантов ExxonMobil, Chevron и Halliburton, а также получить политическую поддержку от членов Конгресса по инвестициям США в энергетический сектор Украины.

Напомним, в 2023 году группа "Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа на 8% по сравнению с 2022 годом.