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"Нафтогаз" у 2021 році повернувся до прибутковості: оприлюднено фінансову звітність

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Україна, Четвер 19 травня 2022 09:21
"Нафтогаз" у 2021 році повернувся до прибутковості: оприлюднено фінансову звітність Фото: "Нафтогаз" у 2021 році повернувся до прибутковості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток Групи "Нафтогаз" за 2021 рік склав 12 млрд гривень. Компанія повернулася до прибутковості після збитку у 19 млрд гривень у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

"Державні компанії за нормальних умов мають бути прибутковими. Враховуючи масштаб "Нафтогазу", такий прибуток не є надлишковим з огляду на інвестований капітал і його вартість. При цьому дані свідчать, що "Нафтогаз" був би прибутковим в 2021 році і без транзиту газу", - зазначив голова правління НАК Юрій Вітренко та додав, що у 2019 Нафтогаз мав рекордні прибутки, але цього результату було досягнуто саме за рахунок транзиту.

За його словами, не всі сегменти діяльності були прибутковими. Зокрема збитковою була діяльність з імпорту, торгівлі та постачання газу. Також збитковою була діяльність зі зберігання газу.

"Збиток у 2020 році був ненормальним явищем, враховуючи, що це був мирний рік", - додав голова правління НАК.

Нагадаємо, чистий збиток НАК "Нафтогаз України" за 2020 рік склав 19 млрд гривень. Збиток сформований під впливом нижчого попиту та цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів.

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Нафтогаз України
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