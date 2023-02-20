Нефть подорожала в начале недели: что влияет на мировые цены

Нефть марки Brent подорожала на 0,6% до 83,47 долларов за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла 0,6% до 76,78 долларов за баррель.

В пятницу цены снизились на 2 доллара за баррель, а всего за прошлую неделю - примерно на 4%.

"Цены на нефть марки Brent и WTI немного выросли сегодня утром после распродажи на фоне недавнего комментария ФРС после более сильных, чем ожидалось, данных по потребительским ценам и индексам цен производителей , опубликованным в США", - сказал Баден Мур, глава отдела исследований сырьевых товаров в Национальном банке Австралии.

В то время как объявление на прошлой неделе о том, что США продадут 26 млн баррелей сырой нефти из своих стратегических нефтяных резервов, оказывает некоторое понижательное давление на рынок, мировое предложение, похоже, останется "без изменений" с учетом сокращения добычи Россией и ОПЕК+, добавил Мур.

Он имел в виду соглашение ОПЕК+ в октябре прошлого года о сокращении целевых показателей добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года.

Россия планирует сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 5% добычи, в марте после того, как Запад ввел ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты.

"В этом контексте мы по-прежнему наблюдаем повторное открытие Китая, а также восстановление в Китае и мирового спроса на самолеты, что повышает риск роста цен", - сказал Мур. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти.

Аналитики ожидают, что импорт нефти в Китай достигнет рекордно высокого уровня в 2023 году из-за увеличения спроса на транспортное топливо и ввода в строй новых нефтеперерабатывающих заводов.

Китай вместе с Индией стали крупнейшими покупателями российской нефти после эмбарго Европейского Союза.

В то же время будущая нехватка нефти, вероятно, подтолкнет цены к 100 долларам за баррель к концу года, заявили аналитики Goldman Sachs в записке от 19 февраля.

Цены будут расти, "поскольку рынок возвращается к дефициту из-за недоинвестирования, ограничений на сланцевую промышленность и дисциплины ОПЕК, гарантирующей, что предложение не соответствует спросу", - написали они.