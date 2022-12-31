Нефть подорожала второй год подряд: как менялись мировые цены

Цены выросли в марте, когда российское вторжение в Украину резко изменило глобальные потоки сырой нефти, при этом международный эталонный бренд Brent достиг 139,13 доллара за баррель, самого высокого уровня с 2008 года. Во втором полугодии цены быстро снизились, поскольку центральные банки повысили процентные ставки и усилили опасения по поводу рецессии.

"Этот год был необычным для товарных рынков, поскольку риски предложения привели к повышенной волатильности и повышению цен. Следующий год будет еще одним годом неопределенности с большими колебаниями цен", - сказала аналитик ING Ева Манти.

Нефть марки Brent в пятницу, 30 декабря, в последний торговый день года, выросла на 3% до 85,91 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate закрылась на уровне 80,26 доллара за баррель, поднявшись на 2,4%.

За год цена на нефть марки Brent выросла примерно на 10% после роста на 50% в 2021 году. Нефть в США выросла почти на 7% в 2022 году после роста на 55% в прошлом году. При этом годовая инфляция в США находится на уровне 7,1%.

Оба показателя резко упали в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 привела к сокращению спроса на топливо.

Ожидается, что в 2023 году инвесторы будут придерживаться осторожного подхода, опасаясь повышения процентных ставок и возможной рецессии.

"Спрос и рост спроса станут настоящим вопросом из-за действий мировых центральных банков и замедления, которое они пытаются спровоцировать", - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке.

Опрос 30 экономистов и аналитиков показал, что в 2023 году Brent будет стоить в среднем 89,37 доллара за баррель, что примерно на 4,6% ниже консенсус-прогноза ноябрьского опроса. Прогнозируется, что в 2023 году нефть в США будет стоить в среднем 84,84 доллара за баррель, что ниже предыдущего прогноза.

По словам аналитика CMC Markets Леона Ли, рост числа поездок в отпуск в конце года и запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из России оказали поддержку сырой нефти, но сокращение поставок в следующем году будет компенсировано снижением потребления топлива из-за ухудшения экономической ситуации.

Падение цен на нефть во второй половине 2022 года на фоне повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией укрепило доллар США. Это сделало номинированные в долларах товары, такие как нефть, более дорогими для держателей других валют.

Ограничения Китая по нулевому COVID, которые были сняты только в этом месяце, развеяли надежды на восстановление спроса. Крупнейший в мире импортер нефти и второй по величине потребитель в 2022 году зафиксировал первое за многие годы падение спроса на нефть.

Хотя спрос на нефть в Китае, как ожидается, восстановится в 2023 году, недавний всплеск случаев заболевания COVID-19 омрачил надежды на немедленный рост покупки нефти.

В качестве индикатора будущих поставок количество нефтегазовых буровых установок в США выросло на 33% за год, сообщила в своем последнем отчете энергосервисная компания Baker Hughes.