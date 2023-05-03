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Нефть подешевела до 75 долларов перед решением ФРС США по ставкам

Фото: нефть подешевела до 75 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снижаются в среду, 3 мая, после достижения пятинедельного минимума на предыдущей сессии. Инвесторы ожиданию повышения процентных ставок в США и Европе и ясности в отношении будущей политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,01% до 75,31 долларов за баррель. Нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,1%, до 71,60 долларов за баррель.

Оба контракта закрылись на самом низком уровне с 24 марта на предыдущей сессии, когда они также зафиксировали самое большое однодневное процентное снижение с начала января.

"Настроение на нефтяном рынке остается негативным, - заявили аналитики ING. - Кажется, инвесторы все больше нервничают по поводу макроэкономических перспектив и их последствий для спроса на нефть".

Ожидается, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов в среду для борьбы с инфляцией, в то время как Европейский центральный банк также, как ожидается, повысит ставки на своем очередном заседании по вопросам политики в четверг.

Дальнейшие повышения могут замедлить экономический рост и ударить по спросу на энергию.

"Повышение ставки на 25 базисных пунктов было полностью учтено в цене, поэтому основное внимание будет уделяться тому, как председатель ФРС Джером Пауэлл балансирует между сохранением возможности ужесточения ФРС и успокоением нервов в связи с возобновившимися банковскими проблемами", - Йип Джун Ронг, рыночный аналитик брокерской компании IG.

Регулирующие органы конфисковали First Republic Bank и продали его активы JPMorgan Chase & Co в понедельник в рамках сделки, направленной на урегулирование крупнейшего банкротства американского банка со времен финансового кризиса 2008 года.

В Австралии центральный банк удивил рынки, подняв во вторник свою процентную ставку , и предупредил, что для борьбы с высокой инфляцией может потребоваться дальнейшее ужесточение.

Между тем опасения по поводу спроса на дизельное топливо в последние месяцы привели к снижению фьючерсов на топочный мазут в США до самого низкого уровня с декабря 2021 года.

Цены на энергоносители также находятся под давлением после того, как данные из Китая за выходные показали неожиданное падение производственной активности в апреле. Китай является крупнейшим в мире потребителем энергии и крупнейшим покупателем сырой нефти.

Возобновление экономики Китая будет иметь решающее значение для Азии, заявил Международный валютный фонд, повысив во вторник свой экономический прогноз для региона. Но он предупредил о рисках, связанных с постоянной инфляцией и волатильностью глобального рынка, вызванной проблемами западного банковского сектора.

Между тем, запасы сырой нефти в США сокращаются третью неделю подряд впервые с декабря, сократившись примерно на 3,9 млн баррелей на прошлой неделе, согласно источникам Американского института нефти.

Напомним, в январе-апреле 2023 года средняя цена марки основной российской марки нефти Urals сложилась в размере 51,05 долларов за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года (84,68 долларов) в 1,7 раза. В апреле Urals подешевела в 1,2 раза в годовом измерении, до 58,63 долларов за баррель с 70,52 долларов в апреле 2022 года.

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