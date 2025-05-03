Нефть подешевеет? ОПЕК+ снова нарастит добычу в июне

После онлайн-встречи, которая длилась чуть более часа, группа производителей объявила об увеличении поставок, заявив, что основы рынка нефти здоровы, а запасы ниже.

Источники в ОПЕК сообщили, что Саудовская Аравия подталкивает нефтяной альянс ускорить отмену ранее принятых сокращений добычи, чтобы наказать своих коллег по организации Ирак и Казахстан за несоблюдение квот на добычу. В частности, они нарушают договоренности, добывая больше положенного.

Повышение также последовало после призывов президента США Дональда Трампа к ОПЕК+ увеличить добычу. К слову, в мае он посетит Саудовскую Аравию.

По расчетам Reuters, в июне восемь стран увеличат добычу настолько, что общий рост за три месяца (апрель, май и июнь) составит 960 000 баррелей в сутки. Это значит, что почти половина (44%) прежнего сокращения на 2,2 млн баррелей будет отменена.

Аналитик UBC Джованни Стауново считает, что цены на нефть в понедельник упадут из-за новостей ОПЕК+ на фоне торговой напряженности и опасений по поводу экономического роста.

Reuters отмечает, что цены на нефть в апреле упали до четырехлетнего минимума - ниже 60 долларов за баррель. Это случилось после того, как ОПЕК+ объявила о большем, чем ожидалось, увеличении добычи в мае, а тарифы Трампа усилили опасения по поводу сладости мировой экономики.

Также отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу потеряли более 1% до 61,29 долларов за баррель, поскольку трейдеры готовятся к увеличению поставок нефти от ОПЕК+.

Ранее в декабре 8 стран ОПЕК+, которые реализовали последнее сокращение добычи группы на 2,2 млн баррелей в сутки, договорились о постепенном отказе от него с ежемесячным увеличением на 138 000 баррелей в сутки с апреля 2025 года.