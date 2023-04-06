Нефть начала дешеветь: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,9 до 84,25 долларов за баррель к 03:44 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,9% до 79,88 долларов за баррель.

На этой неделе Brent и WTI выросли более чем на 5,5%, дорожая три недели подряд после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию (группа, ОПЕК+), пообещали сократить добычу.

"Рост цен на сырую нефть приостановился, поскольку он встретился с со встречным фактором, вызванным слабыми экономическими данными. Это компенсировало более позитивные фундаментальные показатели", - говорится в отчете ANZ Research.

Сектор услуг США замедлился в марте больше, чем ожидалось, поскольку спрос снизился, а показатель цен, уплачиваемых предприятиями сферы услуг, упал до самого низкого уровня почти за три года, что дало Федеральной резервной системе импульс для борьбы с инфляцией.

Между тем количество вакансий в США в феврале упало до самого низкого уровня почти за два года, что указывает на охлаждение рынка труда. Множество мягких экономических данных испортило настроения участников рынка, разжигая опасения по поводу рецессии и побуждая инвесторов применять стратегии избегания риска.

Индекс доллара США укрепился в четверг, отскочив от недавнего двухмесячного минимума. Укрепление доллара может снизить спрос на нефть, поскольку сырая нефть становится дороже для держателей других валют.

"Замедление экономических перспектив США оказывает давление на рост цен на нефть в США, однако мы по-прежнему ожидаем дальнейшего роста цен на нефть до конца квартал", - пишут аналитики National Australia Bank.

Поддерживая рынок, Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, повысила цены на свою флагманскую нефть для азиатских покупателей третий месяц подряд.

"Это указывает на дальнейший рост спроса в регионе", - говорится в сообщении ANZ Research.