RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нефть дорожает третий день подряд: что влияет на мировые цены

Фото: Нефть подорожала 5 апреля после решения ОПЕК+ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли, в среду, 5 апреля, на фоне ожиданий сокращения запасов сырой нефти в США, а также последних целевых показателей сокращения добычи, установленных альянсом производителей ОПЕК+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 85,39 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,5% до 81,11 долларов за баррель.

Рост произошел после того, как отраслевой отчет показал, что запасы сырой нефти в США упали примерно на 4,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 31 марта. Официальный отчет Управления энергетической информации США должен быть представлен в среду.

Продолжают оказывать поддержку последние цели по сокращению поставок, установленные Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзниками, включая Россию (группа ОПЕК+).

"Энергетические трейдеры все еще переваривают неожиданное сокращение добычи ОПЕК+, и любые новости, предполагающие, что рынок нефти останется еще более жестким, вызовут еще больший рост цен", - сказал Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

План ОПЕК+ предусматривает доведение общего объема сокращений до 3,66 млн баррелей в сутки, включая сокращение на 2 млн баррелей в сутки в октябре прошлого года, что соответствует примерно 3,7% мирового спроса.

Однако слабая производственная активность в США и Китае - двух крупнейших потребителях нефти - удерживает цены на нефть от дальнейшего роста, несмотря на перспективу сокращения предложения после сокращения ОПЕК+.

По словам аналитиков, трейдеры будут искать сигналы о более широких экономических тенденциях из данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

"Список занятых в несельскохозяйственном секторе США, вероятно, будет наиболее влиятельным экономическим показателем, определяющим движение рынка в целом", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Напомним, цены на нефть выросли 3 апреля более чем на 5% после неожиданного заявления ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта