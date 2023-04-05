Нефть дорожает третий день подряд: что влияет на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 85,39 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,5% до 81,11 долларов за баррель.

Рост произошел после того, как отраслевой отчет показал, что запасы сырой нефти в США упали примерно на 4,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 31 марта. Официальный отчет Управления энергетической информации США должен быть представлен в среду.

Продолжают оказывать поддержку последние цели по сокращению поставок, установленные Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзниками, включая Россию (группа ОПЕК+).

"Энергетические трейдеры все еще переваривают неожиданное сокращение добычи ОПЕК+, и любые новости, предполагающие, что рынок нефти останется еще более жестким, вызовут еще больший рост цен", - сказал Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

План ОПЕК+ предусматривает доведение общего объема сокращений до 3,66 млн баррелей в сутки, включая сокращение на 2 млн баррелей в сутки в октябре прошлого года, что соответствует примерно 3,7% мирового спроса.

Однако слабая производственная активность в США и Китае - двух крупнейших потребителях нефти - удерживает цены на нефть от дальнейшего роста, несмотря на перспективу сокращения предложения после сокращения ОПЕК+.

По словам аналитиков, трейдеры будут искать сигналы о более широких экономических тенденциях из данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

"Список занятых в несельскохозяйственном секторе США, вероятно, будет наиболее влиятельным экономическим показателем, определяющим движение рынка в целом", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.