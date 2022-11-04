Нефть дорожает на фоне падения доллара США

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7%, до 95,32 долларов. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли 0,8%, до 88,83 долларов за баррель

Индекс доллара упал на 0,3% до 112,67. Более слабый доллар повышает спрос на нефть, поскольку делает этот товар более дешевым для тех, кто держит другие валюты.

Аналитики говорят, что, хотя опасения по поводу спроса давят на рынок, по-прежнему ожидается, что предложение будет ограниченным, что снизит цены на нефть, поскольку европейское эмбарго на российскую нефть начинается 5 декабря, а запасы сырой нефти в США сокращаются.

Опасения по поводу рецессии в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти, усилились в четверг после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что "очень преждевременно" думать о приостановке повышения процентных ставок.

"Призрак дальнейшего повышения ставок ослабил надежды на повышение спроса", - отмечают аналитики ANZ Research.

Банк Англии в четверг, что, по его мнению, Великобритания вступила в рецессию, и экономика может не расти еще два года.

Аналитики ANZ указали на признаки снижения спроса в Европе и США, поскольку люди меньше ездят, а Amazon предупреждает о снижении продаж, что может снизить спрос.

Подчеркнув обеспокоенность спросом, Саудовская Аравия снизила декабрьские официальные отпускные цены (OSP) своей флагманской нефти Arab Light для Азии на 40 центов до премии в 5,45 доллара за баррель по сравнению со средней ценой Омана/Дубай.