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Нефть дорожает: что влияет на мировые цены

Фото: цены на нефть растут 21 сентября (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в среду, 21 сентября, на фоне опасений по поводу предложения. Но ожидания очередного агрессивного повышения процентной ставки в США нивелировали рост из-за опасений инвесторов, что это может привести к рецессии и снижению спроса на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,1%, до 90,73 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,1% до 83,99 долларов за баррель.

"Фактором роста всегда является проблема недостаточного предложения, вызванная санкциями против России", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets. "Ядерная сделка Ирана столкнулась с препятствиями, которые в ближайшее время не принесут дополнительных поставок".

Соединенные Штаты заявили, что не ожидают прорыва в возрождении ядерной сделки с Ираном 2015 года на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе, что снижает перспективы возвращения иранских баррелей на международный рынок.

Группе производителей ОПЕК+ - Организации стран-экспортеров нефти и ее ассоциированным организациям, включая Россию, - в настоящее время не хватает рекордных 3,58 млн баррелей в день, что составляет около 3,5% мирового спроса. Дефицит подчеркивает лежащую в основе ограниченность предложения на рынке.

Но цены на нефть остаются под давлением из-за дальнейшего роста доходности облигаций США, что привело к дальнейшему росту доллара в преддверии решения ФРС по процентной ставке, добавил Тэн.

Ожидается, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд позже в среду, стремясь обуздать инфляцию.

Другие центральные банки, в том числе Банк Англии, также проведут встречу на этой неделе.

"В отсутствие каких-либо серьезных свежих событий на фундаментальном фронте нефть по умолчанию находится под влиянием мрачных настроений на более широких финансовых рынках", - сказал Вандана Хари, основатель Vanda Insights в Сингапуре.

Доллар также колебался около пика за два десятилетия по отношению к корзине валют в среду, что сделало нефть более дорогой для держателей других валют.

Глава саудовского государственного нефтяного гиганта Aramco предупредил, что свободные мощности по добыче нефти в мире могут быть быстро исчерпаны, когда мировая экономика восстановится.

Напомним, страны G7 планируют ввести ограничение на цену российской нефти с 5 декабря 2022 года. Предельная цена будет установлена на уровне справедливой рыночной стоимости за вычетом любой надбавки за риск, связанный с ее вторжением в Украину

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