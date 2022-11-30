Нефть дорожает: что вызвало рост мировых цен

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,14%, до 83,98 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,02%, до 79,00 долларов за баррель.

Незначительную поддержку также оказал более слабый доллар США. Председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить с докладом об экономике и рынке труда на мероприятии Брукингского института в среду, когда инвесторы будут искать подсказки о том, когда ФРС замедлит темпы своего агрессивного повышения процентных ставок.

"Энергетические рынки неправильно оценивают, насколько устойчивой остается мировая экономика, и на этой неделе мы можем увидеть пересмотр показателей ВВП США в третьем квартале в сторону повышения", - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

По словам Вирендры Чаухан из Energy Aspects, низкая ликвидность и общее отсутствие объемов торгов к концу года также могут поддержать рынок.

Что касается предложения, ОПЕК+, вероятно, оставит политику добычи нефти неизменной на встрече в воскресенье, сообщили пять источников в ОПЕК+, хотя два источника заявили, что также, вероятно, будет рассмотрен вопрос о дополнительном сокращении добычи для поддержки цен.

"Рост нефти иссяк после сообщений о том, что ОПЕК+ может в конечном итоге сохранить свою добычу на прежнем уровне", - добавил Мойя.

Группа проводит заседание, поскольку замедление экономики и блокировка Китая из-за COVID-19 ударили по спросу на нефть, в то время как приближающийся запрет Европейского Союза на импорт российской нефти и ограничение цен G7 на российскую нефть вызывают вопросы о предложении.