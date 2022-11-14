Нефть дорожает в начале недели: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,3%, до 96,30 долларов за баррель после роста на 1,1% в пятницу. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 0,3%, до 89,19 долларов за баррель после роста на 2,9% в пятницу.

Цены на сырьевые товары выросли в пятницу после того, как Национальная комиссия здравоохранения Китая скорректировала свои меры по профилактике и контролю COVID. Но число случаев COVID в Китае выросло за выходные .

"Рынок был слишком оптимистичен. Зимой вирус будет распространяться быстрее, а быстрый рост случаев заболевания не позволяет китайскому правительству скорректировать политику нулевого уровня COVID", - сказал Леон Ли, шанхайский аналитик CMC Markets.

"Более того, от обнародования политики до ее реализации пройдет некоторое время, поэтому полной либерализации Китая, возможно, придется подождать до первого квартала следующего года, а это означает, что отскок цен на нефть в прошлую пятницу является неустойчивым", - добавил он.

Ослабление ограничений в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, включало сокращение времени карантина для близких контактов заболевших и прибывающих путешественников на два дня, а также отмену штрафа для авиакомпаний за ввоз инфицированных пассажиров.

Спрос Китая на нефть со стороны крупнейшего в мире экспортера, Саудовской Аравии, также оставался слабым, так как несколько нефтеперерабатывающих заводов попросили сократить объем добычи нефти в декабре.

"Последнее ослабление карантинных требований, безусловно, является шагом в правильном направлении, но рынку, вероятно, потребуется дальнейшее смягчение, чтобы сохранить этот недавний энтузиазм", - говорится в заметке ING.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в пятницу, что Индия может продолжать покупать столько российской нефти, сколько захочет, в том числе по ценам, превышающим установленный G7 механизм ограничения цен, если она будет держаться подальше от западных страховых, финансовых и морских услуг, связанных с потолком.

Однако укрепление доллара сдерживало рост цен на нефть.

Управляющий Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер заявил, что банку потребуется ряд мягких отчетов, чтобы замедлить повышение процентных ставок, которое привело к росту доллара и снижению цен на товары, оцененные в долларах.

На индонезийском острове Бали в преддверии саммита G20 президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся лично в понедельник впервые с момента вступления Байдена в должность.