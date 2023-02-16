Нефть дорожает после прогноза Международного энергетического агентства

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 85,80 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,6% до 79,07 долларов за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что спрос на нефть вырастет на 2 млн баррелей в сутки в 2023 году, что на 100 тысяч баррелей в сутки больше по сравнению с прогнозом прошлого месяца, до рекордных 101,9 млн баррелей в сутки, при этом на Китай придется 900 тысяч баррелей в сутки увеличения.

По данным парижского агентства, на Китай будет приходиться почти половина роста спроса на нефть в 2023 году после ослабления ограничений в связи с COVID-19.

Доллар США, который обычно движется обратно пропорционально ценам на нефть, вырос на фоне оптимистичных данных по розничным продажам в США.

"Ожидается, что цены на нефть будут колебаться в узком диапазоне из-за расходящейся динамики спроса и предложения", - сказал независимый эксперт по рынку Сугандха Сачдева.

По его словам неуклонный рост производства в США и рост запасов в сочетании с укреплением доллара США действуют как сдерживающий фактор для цен на нефть. Тем не менее информация сильном восстановлении спроса со стороны Китая и перспективах сокращения добычи в России подталкивают цены на нефть, добавил Сачдева.

МЭА заявило, что к концу первого квартала добыча нефти в объеме около 1 млн баррелей в сутки будет остановлена в России после введения европейского запрета на морской импорт и международных санкций по ограничению цен.

Аналитики Commonwealth Bank отметили, что ОПЕК+ не будет стремиться увеличить добычу, чтобы компенсировать более низкую добычу в России. Это означает, что США и другие производители, не входящие в ОПЕК, должны будут увеличить добычу не только для того, чтобы компенсировать более низкую добычу в России, но и для удовлетворения любого дополнительного увеличения мирового спроса на нефть.