Нефть дорожает перед заседанием ОПЕК+

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5%, до 89,33 долларов за баррель после роста более чем на 4% на предыдущей сессии.

Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,4% до 83,94 долларов за баррель. Эталонный показатель вырос более чем на 5% на предыдущей сессии, что стало самым большим дневным приростом с мая.

Цены на нефть выросли в понедельник на фоне возобновившихся опасений по поводу дефицита предложения. Инвесторы ожидают, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники (ОПЕК+), сократят добычу более чем на 1 млн баррелей в сутки на своем первом личном заседании с 2020 года в среду.

По словам источников в ОПЕК, добровольные сокращения отдельных членов могут стать самым большим сокращением с начала пандемии COVID-19.

"Несмотря на все, что происходит с войной в Украине, ОПЕК+ никогда не была такой сильной, и они сделают все возможное, чтобы обеспечить поддержку цен", - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

ОПЕК+ увеличила добычу в этом году после рекордных сокращений, введенных в 2020 году из-за падения спроса, вызванного пандемией COVID-19. Но в последние месяцы организация не смогла добиться запланированного увеличения добычи, недополучив в августе 3,6 млн баррелей в сутки.

"Хотя ОПЕК+ может объявить о значительном сокращении (свыше 1 млн баррелей в сутки), в действительности сокращение может быть намного меньше. Это связано с тем, что большинство членов ОПЕК+ добывают значительно ниже своих целевых уровней добычи", - отмечают аналитики ING.

По словам Goldman Sachs, рассматриваемое сокращение добычи было оправдано резким падением цен на нефть с недавних максимумов, добавив, что это укрепило его оптимистичный взгляд на нефть.

По мнению аналитика CMC Markets Тины Тенг, опасения по поводу состояния мировой экономики могут ограничить потенциал роста, поскольку инвесторы также рассчитывают зафиксировать прибыль, полученную на предыдущей сессии.

"На мировых рынках сохраняется неопределенность, такая как потрясения на рынке облигаций, распродажа рискованных активов и стремительный рост доллара США", - сказал Тэн.

Цены на нефть снижаются четыре месяца подряд, так как ограничения, введенные в связи с COVID-19 в крупнейшем импортере нефти Китае, сдерживают спрос, в то время как повышение процентных ставок и стремительный рост доллара США оказывают давление на мировые финансовые рынки. Крупные центральные банки приступили к самому агрессивному раунду повышения ставок за последние десятилетия, что вызвало опасения глобального экономического спада.