Нефть дешевеет на фоне проблем в банковском секторе

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,9% до 72,29 доллара за баррель после потери почти 12% на прошлой неделе, самого большого недельного падения с декабря.

Американская нефть West Texas Intermediate упала на 0,8% до 66,40 долларов после снижения на 13% на прошлой неделе, самого большого недельного падения с апреля прошлого года.

Падение цен на нефть происходит, несмотря на историческую сделку, в рамках которой UBS, крупнейший банк Швейцарии, покупает кредитора № 2 в стране Credit Suisse, чтобы остановить распространение банковского кризиса.

После объявления Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и другие крупные центральные банки обязались повысить ликвидность рынка и поддержать другие банки.

"В центре внимания рынка находится текущая волатильность банковского сектора и возможность дальнейшего повышения ставок ФРС", - сказал Баден Мур, глава отдела исследований сырьевых товаров Национального банка Австралии.

По его словам, предстоящее заседание ОПЕК является еще одним потенциальным катализатором перспектив рынка. "Дальнейший риск снижения цен увеличивает вероятность того, что ОПЕК еще больше сократит добычу, чтобы поддержать цены", - добавил Мур.

Ожидается, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов 22 марта, несмотря на недавние потрясения в банковском секторе.

Тем не менее, некоторые руководители призывают центральный банк пока приостановить ужесточение денежно-кредитной политики, но быть готовыми возобновить повышение ставок позже. Замедление роста процентных ставок может привести к снижению курса доллара, что сделает товары, номинированные в долларах, такие как сырая нефть, более доступными для держателей других валют.

"ФРС США будет самым важным учреждением, за которым стоит следить на этой неделе. Посмотрим, как они взвесят риски финансовой стабильности со сдерживанием инфляции ", - сказал аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Министерский комитет ОПЕК+ должен собраться 3 апреля, а полное заседание на уровне министров запланировано на 4 июня. В октябре организация согласилась сократить целевые показатели добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Goldman Sachs понизил свои прогнозы по нефти марки Brent после того, как цены упали из-за банковских опасений и рецессии. Инвестиционный банк теперь ожидает, что Brent будет стоить в среднем 94 доллара за баррель в следующие 12 месяцев и 97 долларов во второй половине 2024 года по сравнению со 100 долларами ранее.