Нефть дешевеет в начале недели: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 1,2%, до 97,37 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 1,5% до 91,24 долларов.

"Цены на нефть резко снизились, так как китайские официальные лица пообещали придерживаться политики нулевого распространения COVID, в то время как число зараженных в Китае выросло, что может привести к принятию дополнительных ограничительных мер, что ухудшит перспективы спроса", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тэн.

Она добавила, что скачок доллара США также оказывает давление на цены на нефть.

В пятницу четверо политиков Федеральной резервной системы заявили, что они все же рассмотрят возможность небольшого повышения процентной ставки на своем следующем заседании, несмотря на сильные данные по занятости.

Brent и WTI выросли на прошлой неделе на 2,9% и 5,4% соответственно, поскольку слухи о возможном прекращении жестких ограничений из-за COVID-19 привели к росту китайских фондовых рынков и цен на сырьевые товары, несмотря на отсутствие каких-либо объявленных изменений.

Однако на пресс-конференции в субботу представители здравоохранения заявили, что они будут продолжать использовать свой подход к COVID.

Торговые данные второй мировой экономики, опубликованные позже в понедельник, могут показать дальнейшее снижение экспорта, поскольку мировой спрос продолжает падать.

"Рынок по-прежнему сталкивается с признаками слабого спроса на нефть из-за уже высоких цен и слабого экономического фона на развитых рынках", - отмечают аналитики ANZ, добавляя, что спрос в Европе и США упал до уровня 2019 года.

Они ожидают, что мировой спрос в четвертом квартале 2022 года вырастет всего на 0,6 млн баррелей в сутки по сравнению с тем же кварталом прошлого года и снизится в следующем году.

Цены на нефть поддерживаются ожиданиями сокращения поставок, так как эмбарго Европейского союза на морской экспорт сырой нефти из России вступит в силу 5 декабря, в то время как нефтеперерабатывающие заводы по всему миру наращивают производство, чтобы удовлетворить высокий спрос на дизельное топливо.

Нефтеперерабатывающие заводы США в этом квартале будут использовать свои заводы с головокружительной скоростью, близкой или превышающей 90% мощности, в то время как крупнейший частный нефтеперерабатывающий завод Китая Zhejiang Petroleum and Chemical Co (ZPC) увеличивает производство дизельного топлива.

Kuwait Integrated Petroleum Industries Co (KIPIC) сообщила в воскресенье, что первая фаза нефтеперерабатывающего завода Al-Zour начала коммерческую эксплуатацию.