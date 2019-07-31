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Торговельні переговори між Китаєм і США завершилися раніше терміну

Новини » Політика    31.07.2019 - 10:43
Торговельні переговори між Китаєм і США завершилися раніше терміну
Ілюстративне фото (GettyImages)

Китайсько-американські переговори з торгових питань відбулися в Шанхаї

Останній раунд китайсько-американських переговорів з торгових питань завершився раніше наміченого терміну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Повідомляється, що американська делегація, яку очолювали торговий представник Роберт Лайтхайзер і міністр фінансів Стівен Мнучин, вийшла із зали засідань, сфотографувалася з китайськими колегами на чолі з віце-прем'єром Держради КНР Лю Хе і попрямувала у бік аеропорту.

Попередній раунд переговорів пройшов у Вашингтоні в травні і завершився безрезультатно. Трамп тоді звинуватив Пекін у тому, що той намагався внести зміни у вже практично готову угоду.

Нагадаємо, Китай і США після більш ніж двомісячної перерви відновлюють переговори з торгових питань. Це буде вже 12 за рахунком раунду консультацій, який цього разу буде проходити в Шанхаї протягом двох днів - 30-31 липня. Від американської сторони візьмуть участь представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер і міністр фінансів Стівен Мнучин. Китайську делегацію очолить віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе.

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