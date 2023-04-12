Нефть дешевеет после негативного прогноза МВФ по мировой экономике

Нефть марки Brent подешевела на 0,1% до 85,51 доллара за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,1% до цента до 81,33 доллара за баррель.

Цены выросли примерно на 2% во вторник на фоне оптимизма по поводу того, что Федеральная резервная система США приближается к завершению цикла повышения процентных ставок, что делает нефть по цене в долларах дешевле для покупателей, держащих другие валюты.

Ожидается, что индекс потребительских цен в США покажет рост базовой инфляции в марте на 0,4% в месячном исчислении и на 5,6% в годовом исчислении.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил во вторник, что, по его мнению, центральный банк США, возможно, скоро перестанет повышать процентные ставки.

Однако Йеп Джун Ронг, рыночный аналитик IG, заявил, что любой "более высокий, чем ожидалось, инфляционный отчет может заложить основу для еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов в июне".

Негативным фактором для спроса на нефть стало то, что Международный валютный фонд во вторник снизил свой прогноз глобального роста на 2023 год, сославшись на влияние более высоких процентных ставок.

Управление энергетической информации США во вторник снизило прогноз добычи нефти странами ОПЕК на 0,5 млн баррелей в сутки до конца 2023 года и снизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 40 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, Международный валютный фонд снизил прогноз глобального роста на 2023 и 2024 годы на 0,1 п.п. из-за ужесточения денежно-кредитной политики. МВФ прогнозирует рост мирового реального ВВП на уровне 2,8% в 2023 году и 3,0% в 2024 году, что означает резкое замедление роста с 3,4% в 2022 году.