Нефть дешевеет в преддверии переговоров ОПЕК+ о сокращении поставок

Цены на нефть незначительно снизились в среду, 5 октября, после роста более чем на 3% на предыдущей сессии в преддверии встречи производителей ОПЕК+, на которой обсуждается значительное сокращение добычи нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Трейдеры говорят, что укрепление доллара стало основной причиной снижения цен, так как это снизило спрос со стороны покупателей, использующих другие валюты.
Нефть марки Brent подешевела на 0,2% до 91,58 долларов за баррель после роста на 2,94 доллара на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,3% до 86,23 доллара за баррель после роста на 2,89 доллара на предыдущей сессии.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, т.ч. Россией (группа ОПЕК+) проведут встречу в Вене в среду, чтобы обсудить сокращение добычи до 2 млн баррелей в сутки. Сокращение такого масштаба будет самым большим, сделанным ОПЕК+ с тех пор, как в 2020 году спрос упал из-за COVID-19.
"Я не удивлюсь, если это ситуация "покупайте слухи, продавайте факты", поскольку сильное ралли цен на нефть могло повлиять на такое сокращение производства", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.
Соединенные Штаты подталкивают производителей ОПЕК+ к тому, чтобы они избегали значительных сокращений, поскольку президент Джо Байден надеется предотвратить рост цен на бензин в США.
Реальное влияние на предложение более низкого целевого показателя добычи будет ограниченным, поскольку несколько стран ОПЕК+ уже добывают намного ниже своих существующих квот. В августе ОПЕК+ не выполнила план добычи на 3,58 млн баррелей в сутки.
Однако соглашение о крупных сокращениях "пошлет сильный сигнал о том, что группа полна решимости поддержать рынок", заявили аналитики ANZ Research, добавив, что это "значительно ужесточит рынок".
Напомним, цены на нефть падали три недели подряд на фоне опасений резкого повышения процентных ставок, которое затормозит глобальный рост и ударит по спросу на топливо.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.