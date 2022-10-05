Нефть дешевеет в преддверии переговоров ОПЕК+ о сокращении поставок

Трейдеры говорят, что укрепление доллара стало основной причиной снижения цен, так как это снизило спрос со стороны покупателей, использующих другие валюты.

Нефть марки Brent подешевела на 0,2% до 91,58 долларов за баррель после роста на 2,94 доллара на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,3% до 86,23 доллара за баррель после роста на 2,89 доллара на предыдущей сессии.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, т.ч. Россией (группа ОПЕК+) проведут встречу в Вене в среду, чтобы обсудить сокращение добычи до 2 млн баррелей в сутки. Сокращение такого масштаба будет самым большим, сделанным ОПЕК+ с тех пор, как в 2020 году спрос упал из-за COVID-19.

"Я не удивлюсь, если это ситуация "покупайте слухи, продавайте факты", поскольку сильное ралли цен на нефть могло повлиять на такое сокращение производства", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Соединенные Штаты подталкивают производителей ОПЕК+ к тому, чтобы они избегали значительных сокращений, поскольку президент Джо Байден надеется предотвратить рост цен на бензин в США.

Реальное влияние на предложение более низкого целевого показателя добычи будет ограниченным, поскольку несколько стран ОПЕК+ уже добывают намного ниже своих существующих квот. В августе ОПЕК+ не выполнила план добычи на 3,58 млн баррелей в сутки.

Однако соглашение о крупных сокращениях "пошлет сильный сигнал о том, что группа полна решимости поддержать рынок", заявили аналитики ANZ Research, добавив, что это "значительно ужесточит рынок".