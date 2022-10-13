Нефть дешевеет четвертый день подряд: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,1%, до 92,38 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,2% до 87,06 долларов за баррель.

И ОПЕК, и министерство энергетики США сократили свои прогнозы спроса, в то время как вспышка заболеваемости COVID-19 в Китае вызвала новые опасения по поводу спроса в крупнейшей в мире стране-импортере сырой нефти.

"На этой неделе риски роста снова оказались в центре внимания цен на нефть, поскольку первоначальный энтузиазм по поводу сокращения добычи ОПЕК+ оказался недолговечным, а рост, похоже, угасает", - сказал Джун Ронг Йип, рыночный стратег IG.

По его словам, хотя сокращение добычи ОПЕК+ может обеспечить некоторый минимум для цен на нефть, потенциал роста может показаться ограниченным.

На прошлой неделе группа производителей, состоящая из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию (ОПЕК+), повысила цены, согласившись сократить поставки на 2 млн баррелей в сутки.

Но ОПЕК в среду снизила свой прогноз роста спроса в этом году на 460 тысяч до2,64 млн баррелей в сутки, сославшись на возобновление мер по сдерживанию распространения COVID-19 в Китае и высокую инфляцию.

"Опасения роста спроса и усиление проблем с поставками, вероятно, будут поддерживать волатильность цен на сырьевые товары", - говорят аналитики ANZ Research.

Министерство энергетики США понизило свои ожидания как в отношении производства, так и спроса в США и во всем мире. В настоящее время ожидается рост потребления в США всего на 0,9% в 2023 году по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 1,7%.

Департамент прогнозирует рост потребления во всем мире всего на 1,5% по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 2%.

Энергетический рынок также испытывает давление со стороны доллара США, который в целом укрепился, в том числе по отношению к низкодоходным валютам, таким как иена.

Обязательство Федеральной резервной системы продолжать повышать процентные ставки для сдерживания высокой инфляции повысило доходность, сделав американскую валюту более привлекательной для иностранных инвесторов.

Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить полок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.