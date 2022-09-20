Нефть дешевеет из-за роста курса доллара к основным валютам

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,1% до 92,00 долларов. Американская нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в октябре подешевела на 0,1% до 85,73 долларов за баррель.

Доллар остается устойчивым ниже двухдесятилетнего максимума по отношению к основным валютам в преддверии множества заседаний центральных банков по всему миру на этой неделе во главе с Федеральной резервной системой США, которая, вероятно, поднимет процентные ставки еще на 75 базисных пунктов, чтобы обуздать в инфляции.

Более сильный доллар делает номинированную в долларах нефть более дорогой для покупателей, использующих другие валюты, а ожидаемое повышение ставок усилило опасения, что ужесточение может спровоцировать глобальную рецессию.

"Цены на нефть снижаются с середины июня, а страхи перед рецессией и замедление роста в Китае по-прежнему являются основными факторами снижения в целом", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

В то время как другие крупные экономики ужесточают политику, Китай, второй по величине потребитель нефти в мире, во вторник оставил свои базовые кредитные ставки без изменений, пытаясь сбалансировать поддержку своего вялого экономического роста с ослаблением юаня.

Опасения по поводу агрессивного ужесточения со стороны центрального банка по-прежнему вызывают опасения по поводу "быстро слабеющей мировой экономики" и оказывают давление на цены на нефть, отмечает в заметке старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Министерство энергетики США продаст до 10 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва с поставкой в ноябре, что продлит сроки реализации плана по продаже 180 млн баррелей из запасов для сдерживания цен на топливо.

Более высокие цены на нефть в этом году сдерживают спрос. Поездки на автомобилях в США в июле упали на 3,3% по сравнению с прошлым годом, снижаясь второй месяц.