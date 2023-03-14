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Нефть дешевеет из-за опасений по поводу нового финансового кризиса

Фото: цены на нефть падают после банкротства банк Silicon Valley (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали примерно на 1 доллар во вторник, 14 марта, продолжив снижение предыдущего дня, поскольку крах Silicon Valley Bank потряс фондовые рынки и вызвал опасения по поводу нового финансового кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent 1,1%, до 79,90 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,1% до 73,93 доллара за баррель. В понедельник Brent упала до минимума с начала января, а WTI упала до минимума с декабря.

Внезапное банкротство SVB Financial вызвало обеспокоенность по поводу рисков для других банков, связанных с резким повышением процентных ставок Федеральной резервной системой США за последний год. Это также вызвало спекуляции о том, может ли центральный банк замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

Власти США предприняли чрезвычайные меры, чтобы укрепить доверие к банковской системе после того, как опасения распространения проблем из-за банкротства банка Silicon Valley привели к распродаже активов в США в конце прошлой недели, а государственные регуляторы закрыли банк Signature в Нью-Йорке.

По словам Леона Ли, аналитика CMC Markets, помимо потрясений в связи с банком Silicon Valley, цены на нефть также оказались под давлением из-за признаков более слабого, чем ожидалось, восстановления экономики Китая, несмотря на снятие строгих ограничений, введенных в связи с COVID-19.

"Ранее рынок ожидал сильного восстановления китайской экономики, но последний февральский уровень инфляции составил всего 1% в годовом исчислении, отражая текущее дефляционное состояние китайской экономики и слабый спрос", - сказал он.

На прошлой неделе статистическое бюро Китая опубликовало данные, показывающие, что потребительская инфляция во второй по величине экономике мира в феврале замедлилась до самого низкого уровня за год, поскольку покупатели сохраняли осторожность даже после того, как в конце 2022 года были сняты ограничения из-за пандемии.

Напомним, цены на нефть упали 13 марта на 4 доллара вместе с акциями, так как крах банка Silicon Valley вызвал опасения нового финансового кризиса,

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