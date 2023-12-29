Нефть за 2023 год подешевела на 10%: что повлияло на мировые цены

В пятницу, 29 декабря, в последний торговый день 2023 года, фьючерсы на нефть марки Brent стоят 77,5 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались по цене 72,0 долларов.

Цены на нефть стабилизировались после падения на 3% накануне, поскольку все больше судоходных компаний готовятся к транзиту по маршруту Красного моря. Крупные компании прекратили использовать маршруты по Красному морю после того, как йеменская группировка хуситов начала атаковать суда.

Оба эталонных показателя находятся на самом низком уровне конца года с 2020 года, когда пандемия ударила по спросу и привела к резкому падению цен.

Сокращение добычи в рамках ОПЕК+ оказалось недостаточным для поддержания цен: базовые цены упали почти на 20% по сравнению с самым высоким уровнем в этом году.

Слабые показатели нефти по итогам года контрастируют с мировыми акциями, которые ожидают роста к концу 2023 года. Индекс акций MSCI, который отслеживает акции в 47 странах, вырос примерно на 20% с начала года, поскольку инвесторы ожидают быстрого снижения ставок Федеральной резервной системой США в следующем году.

На валютном рынке доллар укрепился к корзине мировых валют и в этом году после двух лет снизился на 2%.

Ожидаемое снижение процентных ставок, которое может снизить стоимость потребительских займов в основных регионах-потребителях, а также более слабый доллар, который делает нефть менее дорогой для иностранных покупателей, могут повысить спрос в 2024 году, говорят представители отрасли.

По данным опроса Reuters, в котором приняли участие 30 экономистов и аналитиков, цена на нефть марки Brent в 2024 году составит в среднем 84,4 доллара за баррель по сравнению со средним показателем около 80 долларов за баррель в этом году и максимумом в более 100 долларов в 2022 году после вторжения России в Украину.