Наев призвал эвакуироваться жителей приграничных регионов на севере Украины

"Война с Россией охватила не только восток и юг Украины. Северная операционная зона также не исключение. В приграничных районах Сумской и Черниговской областей (как и по всей территории страны) действует правовой режим военного положения. Ежедневно враг наносит по этим территориям огненное поражение", - рассказал Наев.

По его словам, вражеская армия использует разные виды оружия, включая авиацию, артиллерию, минометы и гранатометы, а также привлекает диверсионные группы.

"Россия использует все ей известные и возможные военные умения, чтобы уничтожить нашу нацию, и безразлично, куда попадет выпущенная ракета, снаряд или пуля. Граница на севере нашей страны это линия столкновения с врагом со всеми присущими ей боевыми действиями", - отметил командующий.

Он подчеркнул, что эти боевые действия могут привести к гибели как гражданских, так и военных людей, взятию их в плен и разрушению целых пограничных сел и городов.

"Каждый гражданский должен четко осознать, что пребывание вблизи границы с Россией опасно! Ежедневно военные администрации решают вопросы эвакуации жителей из этих областей, равно как из прифронтовых населенных пунктов на востоке и юге Украины", - добавил Наев.

Командующий отметил, что война продолжается, и для того чтобы украинские военные могли вести полноценный обмен огнем и уничтожать врага не задумываясь, что могут навредить нашим гражданам, каждый сознательный украинец должен прислушиваться к советам военных администраций.

"За каждый выстрел, попытки задействовать диверсантов оккупант получает достойный ответ, действуем и на опережение", - подчеркнул Наев.