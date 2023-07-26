Чрезвычайно опасно. В Госдепе отреагировали на минирование россиянами ЗАЭС

Американский чиновник подчеркивает, что Штаты призывают немедленно прекратить подобные действия.

"Такая насильственная и нестабильная деятельность в непосредственной близости от атомной электростанции, а в этом случае на АЭС - чрезвычайно опасна", - акцентировал представитель Госдепа.

Так он прокомментировал позицию США относительно данных Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об обнаружении на территории подконтрольной войскам РФ Запорожской АЭС мин и взрывчатки.

Как заявил Пател, подобная ситуация создает прямую опасность во всем регионе.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

Ранее эксперты МАГАТЭ заявили об обнаружении противопехотных мин на периферии площадки Запорожской атомной электростанции. Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, агентству известно о предварительном размещении мин вне периметра площадки, а также в определенных местах внутри.

Перед этим начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, разместили взрывчатку на охладителе энергоблоков.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что российские оккупанты могут устроить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. В Генштабе ВСУ информировали, что захватчики могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов.

Ситуация с 4-м энергоблоком ЗАЭС

В Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты 24 июля перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки".

В ведомстве отметили, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки, ведь сейчас эксплуатация энергоблока должна осуществляться исключительно в состоянии "холодной остановки".