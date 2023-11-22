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Чрезвычайная ситуация. Никополь без воды, еще один район области без газа

Фото: Никополь без воды, еще один район Днепропетровской области без газа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за чрезвычайной ситуации Никополь Днепропетровской области остался без воды. Еще один район региона - без газа.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Никопольской РВА Евгения Евтушенко, Минэнерго.

Никополь без воды

Как рассказал глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, водоснабжение исчезло из-за чрезвычайной ситуации. Поэтому обратился к жителям города и района с просьбой срочно пополнить запасы воды.

"Работы по восстановлению устойчивого водоснабжения требуют времени и безопасных условий для их выполнения", - добавил он.

Еще один район Днепропетровской области без газа

Из-за боевых действий в одном из районов области были повреждены два вводных газопровода.

"От газоснабжения отключены частные дома", - говорится в сообщении Минэнерго.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который расположен на берегу Днепра. В настоящее время город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Например, 20 ноября российские войска обстреляли Никополь, из-за чего погиб человек. Также была повреждена линия электропередач. 

 

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НикопольДнепропетровская область