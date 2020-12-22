Насувається мокрий сніг: Київ попередили про негоду

Фото: сніг у Києві (РБК-Україна)

У Києві у найближчі три дні очікується ускладнення погодних умов. Завтра, 23 грудня, за прогнозом синоптиків, у столиці йтиме мокрий сніг.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Синоптики попереджають, що завтра з ранку до вечора у Києві йтиме мокрий сніг. Найінтенсивніші опади очікують удень. Опади також прогнозують 24 та 25 грудня.

Крім того, завтра у столиці температура повітря коливатиметься від +1 до -3 градусів, а у наступні два дні термометри показуватимуть від +5 до -1, тому на дорогах можлива ожеледиця.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погіршилися погодні умови. У Київській та Івано-Франківській областях прогнозували тумани, а у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях йшов сніг.

Також сьогодні в Карпатах оголосили штормове попередження. Туристів закликали відмовитися від походів у гори.

Додамо, нещодавно в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода на Новий рік. За даними синоптиків, очікується типова для останніх років погода.