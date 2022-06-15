Насувається гроза та шквали: прогноз погоди на сьогодні

В Україні на сході і частково південних регіонах очікується дощова погода. Подекуди град і гроза зі шквальним вітром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в східній та південно-східній частині короткочасні дощі і грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть вночі +12 +14 градусів, а вдень +22 +26. Вітер західний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, раніше ми писали, що погода в Україні найближчими днями почне псуватися. Частину областей накриє грозовими дощами зі шквальним вітром.
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