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Насувається гроза та шквали: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні 15 червня буде зі шквалами та градом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні на сході і частково південних регіонах очікується дощова погода. Подекуди град і гроза зі шквальним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в східній та південно-східній частині короткочасні дощі і грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +10 +14, вдень +22 +26 градусів;
  • на заході вночі +7 +11 градусів, а вдень +18 +24;
  • у східних областях вночі +13 +16, вдень +23 +27 градусів;
  • на півдні країни вночі +14 +18 градусів, а вдень +25 +28;
  • у центральних областях вночі +11 +14, вдень +22 +26 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть вночі +12 +14 градусів, а вдень +22 +26. Вітер західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше ми писали, що погода в Україні найближчими днями почне псуватися. Частину областей накриє грозовими дощами зі шквальним вітром.

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ГідрометцентрПогода в Україні