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НАДУ не змогла стати драйвером реформ дорожньої галузі, - Шкіль

Новость на русском → Києва, Субота 08 травня 2021 13:56
НАДУ не змогла стати драйвером реформ дорожньої галузі, - Шкіль Фото: Максим Шкіль (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Національна асоціація дорожників України (НАДУ) не змогла стати драйвером реформ дорожньої галузі. Через це компанія "Автострада" виходить зі складу асоціації, а її засновник Максим Шкіль залишає посаду віце-президента організації.

Про це йдеться e повідомленні компанії, опублікованому на її офіційному сайті.

Як йдеться в заяві, дорожня галузь стрімко розвивається, а проблеми, які давно накопичуються і сильно гальмують процеси, не вирішуються. На жаль, Національна асоціація дорожників України не змогла стати драйвером змін у цьому напрямку.

"Національна асоціація дорожників України, в основі якої ми брали безпосередню участь, була створена для відстоювання та представлення інтересів українських дорожньо-будівельних компаній. Однак, ефективним майданчиком підтримки для них не стала. Було прийнято рішення припинити співпрацю з НАДУ і вийти з керівного складу організації", - заявив Максим Шкіль, якого цитує прес-служба компанії.

Він також зазначив, що планує сконцентруватися на посаді голови Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, яка представлена в уряді, має більш широкі повноваження і до складу якої входять найбільші компанії країни, в тому числі дорожні.

"Серед інших, асоціацію засновував для реформ, відстоювання та представлення інтересів українських дорожньо-будівельних компаній. Але, на жаль, НАДУ не стала драйвером змін галузі. Я продовжу ініціювати реформування дорожньо-будівельної галузі. Сконцентрую свої зусилля на посаді голови Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України. Зроблю все можливе для оновлення дорожньої сфери, створення чесних, відкритих європейських умов роботи для всіх учасників ринку", - написав Шкіль у Facebook.

Нагадаємо, група компаній "Автострада" - один з лідерів українського дорожнього будівництва. Компанія представлена в 11 областях країни.

Виробничі потужності складають 16 заводів, 30 виробничих баз і 1,5-тисячний парк сучасної спеціалізованої техніки. У компанії працює 3500 фахівців.

За минулий рік "Автострада" відремонтувала 300 км автодоріг і 25 мостів. Компанія інвестувала в дорожню техніку та інноваційні технології понад $170 млн.

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Новини України Суспільство дороги Максим Шкіль Автострада
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