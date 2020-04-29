НАДУ закликала Петрашко змінити склад робочої групи з тендерних рекомендацій

Ілюстративне фото (nadu.com.ua)

В дорожній асоціації просять включити до складу робочої групи незаангажованих професіоналів

Національна асоціація дорожників України (НАДУ) звернулася до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка з проханням включити до складу робочої групи з розробки проекту Методичних рекомендацій для проведення закупівель товарів, робіт і послуг в дорожній галузі професіоналів, орієнтованих на міжнародний досвід. Про це повідомив голова НАДУ Тарас Сиротинський, передають "Українські новини".

"Ми бачимо, що до складу групи необхідно ввести професіоналів, які будуть керуватися інтересами галузі, орієнтуватися на міжнародний досвід публічних закупівель у сфері дорожнього будівництва, а не на тих людей, які мають особистий інтерес у тому, щоб були прийняті методрекомендації. Ми повинні разом з Мінекономіки організувати ефективну та конструктивну роботу над стандартизацією правил для всього ринку, а не для його частини, як це сьогодні пропонується окремими заангажованими членами групи", - зазначив голова НАДУ.

За його словами, вимоги й пропозиції, які виносять різні члени робочої групи, необхідно розглядати й обговорювати об'єктивно, поза конфлікту інтересів та упередженість окремих учасників ринку. Зараз це складно зробити без зміни складу групи.

НАДУ також поінформувала про ситуацію, що склалась, керівництво країни.

Зокрема, в заяві йдеться, що Мінекономрозвитку запропонував вилучити з проекту Методрекомендацій понад 80% принципових позицій, які дозволяли впорядкувати відносини на ринку, попереджувати шахрайство, тендерний "троллінг" і дати можливість виконувати роботи найбільш професійним і підготовленим учасникам, які залучають вітчизняну робочу силу, інвестували десятки мільйонів доларів у високоякісне обладнання і персонал, створили десятки тисяч робочих місць, платять з них податки й соціальні внески.

Крім того, зазначають в НАДУ, в методрекомендації пропонується зробити необов'язковими, що нівелює саму ідею впорядкування ринку.

В асоціації підкреслюють, що інформація про нібито обмеження кількості учасників, створення непрозорих відносин і звуженні ринку, якою супроводжувалося зміна позиції Мінекономрозвитку – "повністю не відповідає дійсності".

"На жаль, позиція Мінекономрозвитку виглядає склалася не на підставі потреб і завдань реального сектора, які насправді проводять будівельні та ремонтні роботи, а незрозумілих полуфіктівних компаній, які намагаються дискредитувати все позитивне, що має намір змінити Укравтодор, щоб нарешті структурувати і формалізувати всі відносини в галузі В результаті на фінальне обговорення і в якості "позиції ринку" може бути представлений документ, над яким насправді не працювала ні робоча група, ні велика частина ринку. Який не дасть досягти мети боротьби з "тендерним тролінгом" та встановлення єдиних правил для всіх учасників ринку під час проведення процедури закупівель у сфері дорожнього будівництва", - сказано в заяві.

НАДУ закликала президента і главу уряду втрутитися в ситуацію і не допустити затягування процесу закупівель в дорожній галузі.

Нагадаємо, раніше в НАДУ заявили, що до 2020 року дорожня галузь повинна позбутися "тендерних тролів" і перейти до прозорих умов проведення закупівель робіт з будівництва та ремонту автомагістралей.