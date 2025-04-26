НАГПУ призвало УЗ не повышать тарифы на грузовые перевозки

Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ) заявила, что повышение тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки на 37%, которое инициировала Укрзализныця, создаст критическую нагрузку на бизнес, и может привести к остановкам предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ассоциации.

Согласно заявлению ассоциации, если решение вступит в силу, это может привести к дополнительным расходам в размере 17,5 млрд грн для промышленности уже до конца года.

"В таком случае за последние три года войны стоимость железнодорожных перевозок вырастет уже более чем на 100%. Такое повышение тарифов создаст критическое давление на предприятия, особенно в горно-металлургическом и угледобывающем комплексах: ГМК может потерять 6,4 млрд грн дополнительных расходов, угледобывающие компании - еще 1,6 млрд грн", - отмечается в сообщении.

В НАГПУ также перечислили последствия для экономики и бизнеса: рост себестоимости продукции, что приведет к снижению конкурентоспособности на мировых рынках, сокращение объемов добычи и перевозок, и возможные простои предприятий. Кроме того, для УЗ есть риск потери грузооборота - компании вынуждены будут искать альтернативные логистические маршруты. В ассоциации также указывают на вероятность ухудшения социально-экономической ситуации в регионах, поскольку под угрозой окажутся тысячи рабочих мест.

"Мы не отрицаем необходимость стабилизации "Укрзализныци". Но считаем, что такое резкое повышение тарифов - не единственный путь", - отметили в НАДПУ.

Как известно, УЗ хочет повысить тариф на грузовые перевозки сразу на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирских перевозок.