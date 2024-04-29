Сверхмощное топливо для харизматичных авто: в сети АЗК UPG стартует сезон высокооктанового upg100

Экстремальные погодные условия и гололедица на дороге уже не сдерживают энергию твоего движения, поэтому долгожданный сезон высокооктанового бензина можно официально считать открытым. В национальной сети АЗК UPG растет спрос на upg100 – сверхмощное премиальное топливо. Его основными преимуществами являются безупречное немецкое заводское качество, высокое октановое число и безопасность для окружающей среды.

Откуда топливо?

Этот вопрос часто волнует украинского водителя, и понятно почему. В компании сообщили, что импортируют высокооктановое топливо из Германии напрямую от производителя. Прямые поставки позволяют клиентам сети всегда точно знать страну происхождения продукта: информация в открытом доступе на каждой АЗК, в уголке потребителя.

"Чтобы поставить топливо в Украину и, соответственно, развезти по сети, мы максимально используем собственный логистический ресурс. А это и терминалы для перевалки и хранения нефтепродуктов в Польше, и один из самых больших в Украине парков бензовозов и газовозов, железнодорожных цистерн. Так получаем сразу несколько преимуществ: возможность поставлять топливо бесперебойно и предлагать автолюбителям очень лояльную цену, даже когда речь идет о премиальном топливе", — говорит пиар-директор компании Екатерина Дробилко.

Никаких присадок и примесей в составе – только безупречное заводское качество

Наполнить бак upg100 означает максимально раскрыть возможности двигателя харизматичного авто. И вот почему. Основной показатель – октановое число этого вида топлива – 100 и выше единиц. Это значительно облегчает разгон транспортного средства и обеспечивает плавный запуск двигателя, одновременно увеличивая его ресурс и равномерно распределяя смеси по цилиндрам. В жаркие дни топливо с такими характеристиками просто незаменимо, ведь вероятность его детонации снижается, что вполне возможно при высокой температуре воздуха.

Но это еще не все плюсы сотого. Опытные водители прекрасно знают, насколько важен процент химических веществ в составе топлива. У upg100 эти показатели минимальны. К примеру, содержание серы в нем — на уровне 2,9 при допустимой норме — 10.

"Важно, что все эти показатели достигаются благодаря современным технологиям непосредственно на заводе во время производства. Продукт имеет отличные характеристики и не требует применения присадок и примесей. А чтобы окончательно удостовериться, мы отбираем пробу из каждой партии и дополнительно проверяем в собственной сертифицированной лаборатории", — рассказывает Екатерина Дробилко.

Фото: пресс-офис АЗК UPG

Экономия средств и экологическая безопасность

Высококачественное топливо с улучшенными характеристиками выделяет в процессе сгорания большее количество энергии, поэтому и расход его меньше. Так вы получаете еще одно важное преимущество – экономите семейный бюджет.

Систематическое использование такого топлива предотвращает износ деталей авто. Важно, что upg100 безопасен не только для двигателя, но и для окружающей среды, ведь соответствует экологическому стандарту Евро-5. Кстати, как и все остальные виды топлива в сети.

Начав сезон сотого, в компании гордятся возможностью заправлять украинцев лучшим топливом, которое сегодня существует на мировом рынке.