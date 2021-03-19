"Треба рятувати життя людей": Кличко пояснив, чому вводить локдаун

Карантин у Києві потрібний, щоб рятувати життя і здоров’я людей, адже кількість хворих у столиці зростає.

"Загалом у стаціонарах міста сьогодні лікуються 3453 хворих на коронавірус. У порівнянні з січнем цього року захворюваність збільшилася майже в два рази. І продовжує зростати. Летальність від вірусу - в півтора рази", - наголосив Кличко.

Лідер партії "Удар" підкреслив, що його рішення продиктовані не гонитвою за рейтингом, а відповідальністю за життя та здоров’я киян.

"Я розумію, скільки невдоволених людей. Я розумію, що всім складно, але ми повинні подолати цей виклик. Я теж не в захваті від локдауну. Але політика – це і вміння брати на себе відповідальність, попри цифри різних персональних рейтингів. Зараз не до них! На вагах - життя. Прошу всіх усвідомити це і відповідально ставитися до ситуації", - закликав Кличко.

Він також запевнив, що наслідки ігнорування ситуації можуть бути катастрофічними.

"Наше завдання - зберегти здоров'я і життя киян. Тому, щоб призупинити таке стрімке розповзання хвороби, щоб не лягла медична система, ми були змушені ухвалити рішення про суворі обмеження. Бо, якщо цього не зробити, наслідки можуть бути катастрофічними", - зазначив він.