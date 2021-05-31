"Треба визнавати помилки": у Раді відреагували на лист Зеленського до Шмигаля

Президент Володимир Зеленський закликає уряд невідкладно підготувати та внести до Верховної ради проект змін до закону "Про запобігання корупції". Спікер ВР Дмитро Разумков відреагував на відповідний лист глави держави до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це він сказав у ході погоджувальної ради парламенту.

"На мій погляд, абсолютно слушна пропозиція президента. Він запропонував внести зміни до положень закону "Про запобігання корупції" щодо помічників та радників глави Верховної ради. Треба визнавати помилки", - заявив очільник Ради.

За його словами, норму закону треба повернути до редакції 2019 року.

"Випали і радники глави ВР, але також випали і багато інших категорій. Він (Зеленський, - ред.) звернувся з відповідним листом до Кабміну... Треба буде повернути норму закону до тої редакції, яка була у 2019 році і щодо Офісу президента, і щодо радників Кабінету міністрів", - зазначив Разумков.

Глава ВР ще обговорить це питання зі Шмигалем.

"Я проговорю ще це питання з прем'єр-міністром, бо такі законопроекти в Кабміні достатньо довго готуються до розгляду. Я думаю, що це ми можемо зробити це на рівні нардепів... Далі такі помилки більше робити не будемо", - запевнив він.