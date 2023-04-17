Переизбыток природного газа в мире ведет к падению цен, - Bloomberg

Эта тенденция не наблюдалось в прошлом году, поскольку война России против Украины перевернула энергетические рынки, и Европа решила обеспечить как можно больше альтернативных источников поставок.

Теперь запасы пополняются от Южной Кореи до Испании в основном в результате мягкой зимней погоды и усилий по сокращению потребления. Танкеры, заполненные сжиженным природным газом - временное решение для замены потерянных потоков из российских трубопроводов - теперь часто с трудом находят покупателей, проводя недели на холостом ходу в море.

Спрос на газ обычно снижается по мере окончания отопительного сезона. Затем топливо в основном поступает в хранилища для подготовки к следующему сезону, но в этом году закачка в Европе может быть завершена уже в конце августа, сообщил Morgan Stanley.

"Похоже, что существует кратковременный избыток газа, который должен поддерживать давление на цены на СПГ в ближайшие несколько недель, что может привести к небольшому снижению контрольных показателей", - сказал Тэлон Кастер, энергетический аналитик Bloomberg Intelligence.

Хотя цены на газ в Европе и Азии резко упали по сравнению с прошлогодними максимумами, они по-прежнему намного выше среднего показателя за последние десять лет, что свидетельствует о возможных опасениях, что нынешний переизбыток может исчезнуть. Кастер говорит, что цены "могут быть близки к минимальному уровню", поскольку более низкие цены на газ могут стимулировать дополнительный спрос.

Все внимание приковано к летней погоде, так как любая экстремальная жара и засуха могут увеличить потребление. По словам Кастера, к началу третьего квартала импортеры начнут готовиться к зиме, обострив конкуренцию за поставки СПГ. Но пока переизбыток увеличивается.

По данным RBC Capital Markets, в Испании, где расположено наибольшее количество терминалов СПГ в Европе, хранилища газа уже заполнены на 85%, а это означает, что национальный рынок может быстро стать перегруженным и повлиять на спотовые цены.

В Финляндии количество мест приема для импорта СПГ на летний период было сокращено с 14 до 10, отчасти из-за ожидаемого снижения спроса. Европа быстро установила мобильные терминалы для импорта СПГ, поскольку это уменьшило зависимость от российского трубопроводного газа, и в этом и следующем году их будет больше.

Между тем, мировой экспорт СПГ восстановился в марте до рекордно высокого уровня, отчасти благодаря восстановлению производства в США. Дополнительное предложение способствует снижению цен, поскольку трейдеры изо всех сил пытаются найти покупателей для поставок.

Экспорт газа из Великобритании на континент растет, поскольку в стране не хватает крупных хранилищ, а СПГ продолжает поступать с рекордной для этого времени года скоростью. Кроме того, в Китае наблюдался рекордный реэкспорт СПГ на фоне медленного восстановления после снятия пандемических ограничений, а некоторые суда уходят от другого крупного импортера СПГ, Южной Кореи. Япония, крупный покупатель, также предлагает продавать партии, чтобы предотвратить избыток предложения внутри страны.

Тем не менее, плановое ежегодное техническое обслуживание газовых объектов с конца апреля до лета может положить конец избыточному предложению. Сохраняются и другие риски, связанные с дальнейшим сокращением поставок из России или неожиданными отключениями. Ожидается, что глобальные поставки СПГ останутся ограниченными еще два года.

Это отражается на форвардных ценах, которые в ближайшие месяцы, особенно зимой, будут расти и останутся высокими до начала 2025 года.

"На 2023 год европейский газовый баланс гораздо более хрупок, чем в прошлом году, - говорится в записке Французского института международных отношений. - Любые небольшие перебои с поставками могут иметь серьезные последствия".