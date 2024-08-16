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Избыток ликвидности банков должен помочь строительству зеленой генерации, - эксперт

Пятница 16 августа 2024 19:26
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Избыток ликвидности банков должен помочь строительству зеленой генерации, - эксперт Фото: избыток ликвидности банков должен помочь строительству зеленого поколения (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Украине наблюдается избыток ликвидности банков, который следует использовать для решения проблемы многомиллиардных долгов компании "Энергоатом" на рынке электроэнергии.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Избыток ликвидности украинских банков должен помочь строительству ВИЭ-генерации. У банков есть десятки миллиардов на собственных счетах и с пользой для экономики или даже энергетики их не используют", - сказал Омельченко.

По его словам, высокая ликвидность банков подтверждается отчетами НБУ, а также глава НБУ недавно заявил, что госбанки должны иметь индивидуальные стратегии, поскольку являются главными бенефициарами профицита ликвидности.

"Если бы правительство помогло выделить избыточную ликвидность в виде кредитов госбанков Энергоатома, то практически моментально бы и закрылся вопрос долга перед ГП "Гарантированный покупатель" по ПСО по населению", - объясняет эксперт.

Он отмечает, что в таком случае живые деньги сразу пошли бы по всей цепи долгов между энергокомпаниями и, в конце концов, дошли до инвесторов в зеленую генерацию.

"Выплата 100% долгов за предыдущие годы точно станет более действенным стимулом к строительству ВИЭ по сравнению с пилотными аукционами и утвержденной стратегией", - подчеркнул Омельченко.

По его мнению, без срочного решения вопроса долгов Энергоатома правительством проблема отключений может растянуться не на 2 года, как прогнозируется, а на более длительный период.

"Надеюсь, что никто не имеет ошибочного мнения о том, что инвесторы построят новую генерацию без соответствующего финансового ресурса. Оперативная выплата долгов на энергорынке позволит не терять время энергетикам на решение долговых проблем, а сосредоточит их внимание и силы на самом главном - строительстве новых энергетических" , которые критически нужны стране в ближайшие годы", - подытожил Омельченко.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет около 16 млрд грн, а еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами у ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии и, соответственно, невозможность полностью рассчитаться за услугу по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ.

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Энергоатом Электроэнергия
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