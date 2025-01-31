Сверхлегкий: Renault представила рекордный электромобиль

Источником вдохновения послужили сразу три автомобиля. Элементы болидов из прошлого нашли отражение во внешности нового прототипа Renault Filante Record 2025. Но все же при его разработке во главу угла была поставлена отточенная аэродинамика.

Именно поэтому кузов нового "рекордсмена" напоминает фюзеляж самолета, а его остекление - откидной колпак истребителя. Одноместный автомобиль имеет вытянутую форму, поскольку это позволяет лучше стабилизировать воздушный поток. В результате при длине 5,12 м ширина прототипа - всего 1,71 м, а высота - 1,19 м.

Колеса диаметром 19 дюймов закрыты щитками, а рычаги подвески имеют обтекаемый профиль. Коэффициент аэродинамического сопротивления пока не раскрыт, ведь прототипу только пройдет испытания в аэродинамической трубе, пока проектирование ведется методом компьютерного моделирования. Шины Michelin разработаны специально для Filante, только с их помощью инженеры надеются увеличить дальнобойность на 20%.

Интерьер прототипа также сконструирован под влиянием авиации и даже космических технологий. Перед пилотом расположен штурвал с дополнительными элементами управления и гибким экраном посередине. Вся конструкция закреплена на откидном стеклянном колпаке, что улучшает удобство посадки и высадки. Водитель находится в позе, близкой к посадке в болидах Формулы-1. Причем кресло представляет собой гамак с натянутым на каркас материалом. Климатической установки нет, но предусмотрена хитрая система естественной вентиляции салона.

Инженеры постарались максимально облегчить машину. В конструкции кузова максимально использован углепластик, что позволило удержать массу электрического прототипа в пределах 1000 кг. В конструкции шасси, помимо углепластика, также использованы высокопрочная сталь и алюминиевый сплав Scalmalloy, специально разработанный для 3D-печати. Для дополнительной оптимизации весовых и прочностных характеристик при конструировании был задействован искусственный интеллект.

Тяговая батарея разработана дочерним подразделением Ampere, сделана по технологии cell-to-pack и имеет углепластиковый корпус. В результате аккумулятор емкостью 87 кВт*ч весит 600 кг. Компания Renault подчеркивает, что Filante Record 2025 станет не только рекордным болидом, но и "ходовым стендом" для обкатки передовых электромобильных технологий. Его публичный показ состоится на парижской выставке Rétromobile, которая пройдет с 5 по 9 февраля.