Когда взрослые вернутся с фронта. Как Украина должна встречать ветеранов

Цветы, слезы, объятия. Мужчины и женщины в военной форме с огромными рюкзаками. Тривиальная режиссура мизансцены, когда вы слышите о "подготовке к возвращению ветеранов".

Но ветераны возвращаются с войны уже сейчас. Некоторые из-за ранений, некоторые по другим причинам не могут продолжать службу. Они получают удостоверения УБД и другие документы, подтверждающие их статус. И так наступает эфемерное завтра. Постепенно. А за ним неизвестность, постоянная тревожность за побратимов и попытка быть полезным в гражданских условиях для столь желанной победы.

Мы нарабатываем ветеранские политики. Хотя иногда это напоминает игру в боулинг, где нельзя с первого раза выбивать страйк. Надо запускать пробный шар, один за другим, сбивая по одной кегли за раз. И анализировать, что было так, а что нужно поправить.

Если с первого раза выбить страйк, не поймешь, что сработало классно и стоит средств налогоплательщиков, а какую часть следует полностью заменить. Ведь такого количества ветеранов войны у независимой Украины еще не было. Дополненное и временами измененное законодательство еще 1993 года не соответствует реальности, а некоторые нормы популистские и разработаны для рейтингов, что никоим образом не влияет на качество жизни ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших (умерших), Защитников и Защитниц.

И пока мы систематически продолжаем "игру", анализируем, имеем уже первые возвращенные шары.

Недавно запустили кампанию в метро ко Дню Вооруженных Сил Украины. На бордах изображены рисунки Никиты Титова, который их создавал для нашего общего флешмоба #позивнийУкраїна, чтобы показать истории ушедших в армию гражданских. Другая часть бордов — с информацией о нашей Горячей линии поддержки и программе возмещения для бизнеса "20 тысяч".

Киев, неделю назад. Некоторые борды порваны и закиданы шариками с краской. Что это? Форма общественного протеста против войны? Недовольство работой Украинского ветеранского фонда? Анализируем. Но пока вижу несколько противоречий, не дающих наработать новый общественный договор.

Тыл должен быть надежным

Это аксиома. Те, кто пошли на фронт, ожидают, что мы здесь не только справимся, но и сможем подготовиться к возвращению военных домой, а в случае необходимости перенять эстафету там. Сейчас мы часто выглядим как большая комната, из которой все взрослые вышли и ушли на фронт. Поверьте, с передовой проблема календарей, отключение света, нечестных писателей кажутся такими недостойными внимания. Не туда мы тратим свои ресурсы.

Мы вообще не на эти события рефлексируем. Удастся ли побороть инфантилизм? Когда взрослые люди видят общие цели в долгосрочной перспективе, они пытаются договариваться между собой, искать компромиссы. Но есть одна вещь. Украинцы никогда не любили полумеры. "Серую зону" между черным и белым сразу расценивают как зраду. И эта поляризация иногда выводит на такие крутые тропы...

Украинские военные в Бахмуте (фото: Getty Images)

Что нам нужно? Новый общественный договор. В нем находим место не только для действующих военных и волонтеров, но и для всех, кто в свое время творил подвиги. Договариваемся о символах, которые будут считывать и понимать одинаково. Не заработают ветеранские политики, насаждаемые министерствами или депутатами. Власть может задать канву, а содержанием и смыслами наполнит само общество.

4.5.0. – код, который должен оставаться с военными навсегда. Ветеранство – это уже давно не о льготах. Статус УБД – не о бесплатном проезде. Удостоверение об инвалидности – не о преференциях. Это гораздо глубже. Общественное сознание как губка всасывает простой ассоциативный ряд: ветеран = военный = защитник = уважение. Без всяких "но".

Система свой-чужой должна работать только против агрессора

В период жесткой зарубы на фронте и высокой вероятности возобновления широкомасштабного наступления мы сплачиваемся вокруг военных. Помогаем покупать оборудование и технику, решать бытовые вопросы на фронте. Кто-то помогает донатом, кто-то тем, что собирает это все, покупает, а кто-то обычным лайком, шером, комментом, что пост делает видимым для большего количества людей. Каждый вносит свою лепту. Что будет дальше?

Паттерн поведения украинцев, в большинстве своем, уже определен. Те, кто чувствует сейчас свою большую принадлежность к кругу военных и волонтеров, будут оставаться в теме и дальше. Те, кто просто "проходили мимо", будут делать так и дальше.

"Возвращения к нормальной жизни после победы" — никогда не будет. Это болезненный факт, который необходимо осмыслить и принять. Сейчас защитники и защитницы совершают невероятный подвиг, чтобы довести войну до логического завершения. Не говорю о победе, ведь это понятие из линейных плоскостей. А мы живем в мире многомерном, где одно перетекает в другое. И что вообще такое победа? Зафиксированный акт капитуляции россии на бумаге? Смерть путина? Откатывание россиян к границам нашей страны образца 1991 года? Война будет продолжаться вечно. Она продолжалась до этого. В гибридной форме. До 2014 года. До бравады вокруг Тузлы. И будет продолжаться.

Не будет нормальных отношений со страной, которая низменна во всех своих проявлениях. Которая даже в "братские времена" прибегала к газовому шантажу среди морозной зимы.

Каким бы ни был финал войны с россией, деградация российских властей будет вращаться вокруг реваншизма. Им будет болеть империя. Им будет чесаться там, где сейчас оккупирован Крым. У них будут возникать фантомные боли за Одессой и другими городами, которые считаются "идеологически своими". Считаете, они простят нам свое фиаско? Никогда.

Следовательно, война будет перманентной. Мы должны построить столь прочные структурные связи в обществе, чтобы их не могли сломать никакие расшатывания извне или изнутри. Это о доверии между собой. Чтобы обещание дешевого газа не стало соблазном, потому что мы сейчас расплачиваемся кровью за прежние скидки, расплачиваемся своими дочками и сыновьями. Двигаемся дальше.

Стигма ментального здоровья

Не нужно придирчиво искать у ветеранов проблем с "кукухой", как это делалось раньше. Когда до 24 февраля человек говорил, что он или она "ветеран АТО/ООС" — собеседнику хотелось покопаться в шлейфе, найти грешок, раздуть его до вселенских масштабов и прежде всего спросить: "Сколько ты убил?". Должны научиться этике и пониманию, что со своими демонами человек вынужден жить до смерти, и эти демоны часто не дают уснуть ночью.

Хотите сомневаться в чьей-то нормальности – начните с себя. Помните, как было страшно 24 февраля, как дрожало нутро от взрывов, когда сидели в убежище? Как вздрагивает до сих пор от нехарактерных звуков? Граждане, пережившие травматический опыт войны, тоже имеют проблемы. Просто они останутся "нормальными" из-за своей недообследованности.

Украинские военные в Бахмуте (фото: Getty Images)

Своевременно полученная помощь облегчает жизнь. Военные проходят невероятный опыт, когда ось стресса и ось вознаграждений гормональной системы каждый день на своих пиках. Пожалуй, ближайший травматический опыт, с которым это сравнимо – травматические роды у женщин. Мы же не обвиняем и не хейтим женщин, что с ними что-то не так. Всё так. Оказываем нужную помощь и двигаемся дальше. Потому что это жизнь.

Украинский ветеранский фонд запустил Горячую линию кризисной поддержки: 0 800 33 20 29. Сюда могут обращаться военные, ветераны, их семьи, а также все, кто пострадал от войны. Специалисты линии проводят декомпрессию острых состояний. Также на линии работают и ветераны, там точно поймут и там не будешь переживать, не испугаешь ли до смерти своей будничной военной жизнью.

Завершаем на мажорной ноте

Что уже сейчас работает – поддержка ветеранского бизнеса. УВФ провел два конкурса макрофинансирования: Варто и Варто 2.0, по которым 53 ветеранских бизнеса получают от 500 тысяч до миллиона гривен на развитие. Восемь общественных организаций, предоставляющих услуги ветеранам и их семьям, получили от 500 тысяч до миллиона на развитие в конкурсе "Варто+ГО". Более 80 ветеранов-предпринимателей и членов их семей, имеющих ФЛП, или самозанятых лиц, получили 20 тысяч гривен возмещений на товары и оборудование для бизнеса.

Вести дела с ветеранами-предпринимателями – это огонь. Они делают все четко и вовремя. Сказывается военная дисциплина. Инвестировать и поддерживать ветеранский бизнес стране выгодно, ведь подобный бизнес не перевез свое производство за границу. Этот бизнес надежен для страны. Как и сами заранее готовившиеся к полномасштабному вторжению ветераны, несмотря на хейт и кривые взгляды окружающих.

И как мы могли увидеть на практике, ветеранский бизнес быстро адаптировал свою операционную и хозяйственную деятельность, учитывая новые вызовы времени. Именно этот бизнес наращивает мощности и увеличивает количество работников. Именно поэтому меня не пугает страна ветеранов, ведь это о надежности, стойкости, невероятной выдержке. И нам, гражданским, есть чему поучиться у этих людей. Постепенно, преодолевая по пару километров, делая передышку, можно пройти путь, сначала казавшийся путем, который нельзя покорить за всю жизнь.

Мы это сделаем.