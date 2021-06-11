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Надгробні пам'ятники: як вибрати кращий матеріал?

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П'ятниця 11 червня 2021 17:40

Смерть близької людини - це величезна втрата для всієї родини і, щоб увічнити пам'ять про померлого, багато сімей замовляють надгробки. Для виробництва пам'ятників сьогодні використовуються різні матеріали. У кожного з них є свої переваги і недоліки, про які слід пам'ятати, купуючи стелу.

Переваги надгробків з граніту

Для виготовлення найбільш якісних пам'ятників використовується граніт - камінь, по міцності поступається лише алмазу. Надгробні пам'ятники з граніту мають ряд суттєвих переваг:

  • стійкість до механічних пошкоджень - гранітним стелам не страшні удари. На їх поверхні не утворюються відколи і деформації;
  • низьке вологопоглинання - надгробні пам'ятники не вбирають воду, яка, потрапляючи в середину, може замерзнути і зруйнувати стелу зсередини;
  • підвищена стійкість до морозів і ультрафіолету - граніт відноситься до переліку матеріалів, здатних витримувати до декількох сотень циклів заморожування і відтавання;
  • невибагливість у догляді - надгробні пам'ятники з граніту не вимагають частого очищення. На них не залишається розводів після дощу і снігу. Вони не руйнуються від впливу побутових миючих засобів;
  • різноманітність відтінків - гранітні стели бувають не тільки чорними. Вони можуть мати зеленуватий, червоний і інші відтінки;
  • можливість оформлення - гранітні стели піддаються гравіруванню. На поверхню можна нанести будь-який напис або зображення, зберігши їх чіткість і деталізацію.

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Всі ці переваги роблять надгробні пам'ятники з граніту лідерами на ринку. Їх замовляють сім'ї, для яких важлива не тільки довговічність стели, а й її неповторний вигляд.

Чи варто купувати мармурові пам'ятники?

Мармур багато хто вважає аналогом граніту, проте цей матеріал набагато менш надійний і не так довговічний. По-перше, у мармуру є пори, в які просочується волога. Вона поступово руйнує структуру матеріалу, через що на поверхні пам'ятника з'являються дрібні і великі тріщини.

По-друге, мармур - це дуже пластичний матеріал. З одного боку це дозволяє використовувати його для виготовлення найскладніших скульптур. Але з іншого - він більш крихкий. Сильний удар може призвести до деформації або утворення відколу, який зіпсує весь надгробок.

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По-третє, мармурові надгробки не можуть служити в регіонах підвищеної вологості. У подібних умовах вони швидко покриваються товстим шаром моху. Щоб цього не сталося, стели доводиться обробляти спеціальним захисним покриттям.

Надгробки з мармуру потребують регулярного очищення. В іншому випадку на них починає накопичуватися бруд. Якщо довго не прибирати його, він залишить темні сліди на поверхні світлої стели.

Де замовити гранітні надгробки з гарантією?

Виробнича компанія «ArgestStone» - лідер в області виготовлення стел з граніту, пропонує надгробні пам'ятники найвищої якості. Компанія має в своєму розпорядженні все необхідне обладнанням і штат кваліфікованих фахівців, готових реалізувати найскладніші проєкти.

Надгробні пам'ятники від «ArgestStone» служать століттями, без втрат в цілісності і монументальності. Вони витримують будь-які погодні умови, зберігаючи світлу пам'ять про померлу людину.

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