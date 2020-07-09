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Не одягали маски: пасажири на годину затримали поїзд до Харкова

Харківська область, Четвер 09 липня 2020 15:56
Не одягали маски: пасажири на годину затримали поїзд до Харкова
Фото: електричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Левицький

Інцидент стався у середу, 8 липня

У середу, 8 липня, електричка сполученням Козача Лопань-Харків затрималася майже на годину через порушення карантину пасажирами. Люди відмовлялися одягати захисні маски.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Провідники та воєнізована охорона на станції "Дергачі" виявили у вагоні електрички порушників маскового режиму. На зауваження та пояснення пасажири не реагували, тому залізничникам довелося викликати наряд поліції.

"Правоохоронці провели роз’яснювальну роботу серед порушників маскового режиму. Щоправда, через це зазнали незручностей інші пасажири - поїзд було затримано по станції "Дергачі" на 51 хвилину, на кінцеву станцію "Харків-Пасажирський" прибув із затримкою в 49 хвилин", - додали в УЗ.

Зазначимо, вимоги карантину в Україні зобов'язують пасажирів громадського транспорту використовувати засоби індивідуального захисту. За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, на центральному вокзалі Києва будуть автоматично вимірювати температуру тіла пасажирів за допомогою сучасних інфрачервоних систем.

Крім того, правила проїзду в поїздах "Інтерсіті" цього літа пояснили в "Укрзалізниці".

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