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Без надбавок та премій. Омбудсмен пропонує карати вчителів за булінг у школах

Автор: Анастасія Рокитна

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов пропонує законодавчі ініціативи для посилення відповідальності за булінг. Насамперед необхідно розширити відповідальність педагогів та керівників.

Що пропонує омбудсмен, в матеріалі РБК-Україна.

Яка сьогодні відповідальність за булінг

Наразі якщо суд ухвалив рішення про провину особи - залежно від ситуації, булер несе адміністративну відповідальність за статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу або громадських робіт.

А якщо керівник закладу освіти не повідомив поліцію про випадки булінгу учасника освітнього процесу - це карається штрафом або виправними роботами на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

Нові санкції за булінг

Ситуації, коли педагог і далі працює в школі або ж претендує на керівництво чи отримує нове звання попри визнання його винним у булінгу, є небезпечними для учнів. Омбудсмен вважає, що потрібно закріпити в законодавстві додаткові санкції, окрім штрафів. Зокрема:

  • пониження категорії;
  • позбавлення педагогічних та почесних звань;
  • позбавлення надбавок та премій.

Нині на сайті Верховної ради України знаходяться три законопроєкти щодо вдосконалення законодавства - №6393, №6393-1, №6457. Ними, зокрема, пропонується:

  • додати до учасників освітнього процесу також учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей, учасників спортивних змагань та (або) навчально-тренувальних зборів, закладів охорони здоров’я, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку тощо;
  • внести визначення "булінг" також до інших законів - "Про фізичну культуру і спорт", "Про охорону дитинства", "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Цькування педпрацівників

Також омбудсмен пропонує оновити законодавство про покарання за цькування педпрацівників. За його словами, найгарячіша проблема у закладах освіти - це мобінг -систематичне цькування, психологічний терор, форми зниження авторитету, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі.

"Але поки що поняття мобінгу не внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення та не визначено міру покарання за нього. А відповідний законопроєкт, який пропонував надати визначення мобінгу та встановити за такі дії відповідальність, відхилено", - повідомив він.

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